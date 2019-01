"Am solicitat doamnei prim-ministru revocarea d-lui Ionut Misa. Anul 2019 este foarte important, iar ANAF trebuie sa-si schimbe radical comportamentul in economie. Vorbim de o reforma a ANAF, de informatizarea institutiei si ne propunem ca 2019 sa fie anul in care aceste lucruri sa se si intample!", a declarat joi ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, potrivit Hotnews.ro.

Urmeaza ca premierul Viorica Dancila sa analizeze solicitarea ministrului de Finante si sa ia o decizie pe care sa se publice apoi in Monitorul oficial.

In repetate randuri ministrul Finantelor i-a reprosat sefului ANAF gradul de colectare redus pe anumite componente: TVA sau recuperarea prejudiciilor.