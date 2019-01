"Va somez sa prezentati urgent in dezbatere publica proiectul de buget pentru 2019 si sa convocati o sesiune extraordinara a Parlamentului de indata pentru adoptarea Legii bugetului de stat. Din incompetenta voastra, anul 2019 incepe cum nu se poate mai prost pentru romani. Activitatea principalelor institutii ale statului si a autoritatilor locale este afectata negativ de absenta bugetului de stat. Ati calcat in picioare obligatia legala de a inainta Parlamentului proiectul legii bugetului de stat si a bugetului de asigurari sociale pana la data de 15 noiembrie 2018.

Iresponsabilitatea voastra loveste la inceput de an in pensionarii care nu vor mai beneficia de cresterea pensiilor cu 9% conform legii in vigoare incepand cu luna ianuarie si in angajatii din sectorul public care nu stiu daca exista bani pentru plata salariilor pana la sfarsitul anului si care risca sa fie dati afara daca nu veti fi in stare sa asigurati resursele bugetare necesare. In acelasi timp, dupa ce ati pus lacatul pe usile principalelor institutii ale statului, in ultima zi a anului trecut economia privata a fost lovita peste noapte cu noi taxe si impozite care vor provoca scumpiri in lant pentru intreaga populatie. Prin noile taxe si impozite care se vor aplica de la inceputul anului fara nicio fundamentare veti ingropa cresterea economica a Romaniei si veti bloca o dezvoltare sanatoasa care sa genereze prosperitate pentru toti romanii", scrie presedintele PNL, potrivit Digi24.

Orban sustine si ca administratiile locale, in special cele mai performante, administratiile liberale, care au fost jefuite constant de resurse in ultimii ani, sunt in imposibilitatea de a adopta bugetele locale si nu pot sa demareze niciun proiect de investitie locala pana la adoptarea bugetului de stat.

"Recunoasteti ca nu sunteti in stare sa prezentati un proiect de buget pentru 2019 pentru ca situatia finantelor publice este dezastruoasa si incercati cu disperare sa masluiti datele oficiale si sa inselati opinia publica si partenerii europeni privind deficitul bugetar imens pe care l-ati provocat in 2018 de peste 30 miliarde de lei, si pentru ca nu sunteti capabili sa construiti un buget pentru 2019 care sa se incadreze in tinta de deficit bugetar de maximum 3% din PIB. Ce incredere pot avea partenerii europeni ca in mandatul Romaniei la presedintia Consiliului UE Guvernul va putea conduce la aprobarea bugetului pentru urmatorul exercitiu financiar al UE, in conditiile in care nu sunteti capabili sa adoptati bugetul propriei tari nici macar la inceput de an?!", le transmite Orban premierului si liderilor coalitiei de guvernare.