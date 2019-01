Tragerea la sorti a fost realizata de presedintele Instantei supreme, Cristina Tarcea.

In urma tragerii la sorti, Completul 1 penal este format din: Iulian Dragomir, Ionut Matei, Iulia Alexandra Rus, Constantin Epure si Valentin Horia Selaru. Supleanti la acest complet au fost desemnati: Florentina Dragomir, Tatiana Lucia Rog, Mirela Sorina Popescu, Leontina Serban, Rodica Cosma.

Completul 2 penal va fi compus din: Simona Cirnaru, Oana Burnel, Anca Madalina Alexandrescu, Dan Andrei Enescu, Simona Cristina Neninta. Supleanti sunt: Francisca Vasile, Sandel Lucian Macavei, Silvia Cerbu, Stefan Pistol, Simona Daniela Encean, Daniel Gradinaru.

Completul 3 penal este format din: Luciana Mera, Ioana Bogdan, Lavinia Lefterache, Marius Foitos, Ana Hermina Iancu. Supleanti sunt: Rodica Aida Popa, Geanina Arghir, Maricela Cobzariu, Andrei Claudiu Rus, Ioana Alina Ilie.

De asemenea, au fost trasi la sorti membrii a trei completuri in materie civila, informeaza Agerpres.

Completul 1 civil este format din: Carmen Popoiag, Iulia Manuela Cirnu, George Bogdan Florescu, Cezar Hincu, Claudia Marcela Canachecu; Complet 2 civil: Sorinela Alina Macavei, Mirela Visan, Ianina Gradinaru, Mona Magdalena Baciu, Adriana Gherasim; Complet 3 civil: Mihaela Paraschiv, Paulina Brehar, Rodica Zaharia, Veronica Nastase, Rodica Voicu.

Inainte de tragerea la sorti, Cristina Tarcea le-a spus jurnalistilor ca doreste un an mai "linistit si normal", in care principiile de drept "sa fie repuse in adevarata lor valoare si pozitie".

"Inainte de orice, vreau sa va urez tuturor un sincer si din tot sufletul 'La multi ani!', sa va urez un an nou mai linistit, mai normal si in care principiile de drept, asa cum au fost ele predate de monstrii sacri ai dreptului, pe care eu am avut norocul sa-i prind, sa fie repuse in adevarata lor valoare si pozitie. (...) Completurile de 5 judecatori sunt formatiuni de judecata specifice doar Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care functioneaza doar pe o perioada de un an si care isi continua activitatea pentru anul urmator doar in situatii cu totul exceptionale", a precizat Tarcea.