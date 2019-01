"Pe politica europeana, limbajul actorilor romani merge cel putin formal in aceeasi directie, toti suntem de acord pentru o optiune Europa fara viteze, fara diviziuni. Europa trebuie sa se orienteze catre Balcanii de Vest si pe Brexit exista o pozitie comuna. Ceea ce este un motiv de mare ingrijorare este refuzul sistematic si sistemic al presedintelui Iohannis de a fi parte la aceasta constructie nationala, care este in momentul exercitarii presedintiei si un proiect romanesc pentru Europa, asa cum Europa este in esenta un raspuns pentru nevoile Romaniei. Presedintele Iohannis nici macar nu mimeaza, macar din dorinta de a poza in aceasta realitate a cooperarii interne, ca ar fi dispus sa lucreze cu actorii interni.

Principalul negociator pe perioada exercitarii mandatului presedintiei rotative este Guvernul. Deci Guvernul va fi cel care va lua parte in negocierile propriu-zise atat cu guvernele statelor membre, cat si in formatul trilogului in care se angajeaza Parlamentul, Comisia Europeana si Consiliul si pe aceasta cale semnalele sunt extrem de pozitive", a declarat Victor Bostinaru la RFI, citat de Antena3.ro.