"Pretentia Vioricai Dancila de a reprezenta Romania la Consiliul European este o fantezie.

Ea ar trebui sa alerge acum in toata Europa si sa prezinte prioritatile guvernului pentru presedintia UE, nu sa atace ordinea constitutionala a Romaniei. Constitutia Romaniei spune foarte clar la Articolul 91 care sunt atributiile Presedintelui Romaniei in domeniul politicii externe, iar Curtea Constitutionala a confirmat in anul 2012 ca Presedintele Romaniei reprezinta tara noastra in Consiliul European.

Cand Victor Ponta a mers ilegal la Consiliul European din iunie 2012 unii lideri europeni nici nu au dat mana cu el.

De aceea spun: doamna prim ministru, vedeti-va de treaba! Lasati ilegalitatile!", a scris Siegfried Muresan pe Facebook.