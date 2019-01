Chestionat ce parere are despre posibila sa demitere, Ionut Misa a sustinut pentru Digi24 ca Teodorovici ar trebui de fapt sa felicite Fiscul pentru rezultatele obtinute.



"Nu stiu despre ce solicitare ar fi vorba. Public, ministrul nu a facut nicio declaratie de acest gen. Cred ca ar fi si foarte greu sa faca o astfel de solicitare, avand in vedere ca ANAF are cele mai mari incasari din istorie si mult peste ce a fost prevazut initial in legea bugetului. Cel mult sa felicite public angajatii si conducerea ANAF pentru rezultatele deosebite care au contribuit major la incadrarea in deficit", a mentionat Ionut Misa, potrivit adevarul.ro.

Ministrul de Finante i-a reprosat adeseori lui Misa slaba colectare a taxelor.