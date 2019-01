"Domnul Dragnea nu merge joi la nicio audiere, nici nu a fost citat in sensul vreunei audieri. (Procurorii DNA – n.r.) l-au informat si l-au citat in sensul predarii unor documente, atat. Este un act procedural, se preda expertiza care s-a incheiat si atat. In acest scop, merge un avocat", a spus avocata liderului social-democrat, Flavia Teodosiu, la Antena 3.

Ea a mai tinut sa mentioneze ca Liviu Dragnea nu a fost audiat niciodata in acest dosar, "intrucat nu a dorit pana la aceasta data sa dea vreo declaratie", scrie cotidianul.ro.



"Sigur ca atunci cand i-au comunicat calitatea, l-au intrebat daca doreste sa dea o declaratie. Dansul si-a rezervat dreptul de a nu da declaratie la acel moment si deocamdata nu a dat nicio declaratie", a completat aparatorul lui Dragnea.