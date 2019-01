"Nu stiu daca presa este obligata prin lege sa verifice inainte informatiile si pe urma sa le publice - dar o sa verific personal acest lucru - si daca nu exista in lege o sa propun eu modificarea aceasta, inclusiv o amenda. Este inacceptabil ca o persoana publica importanta, vicepresedinte de partid, asa cum este Florin Citu, sa dea astfel de informatii, in conditiile in care Eurostat confirma datele mele. Nu e corect sa dezinformezi populatia. Cei care sunt pe zona de Finante din Europa isi dau seama ca asa ceva nu se face, dar isi dau seama cum este si presa la noi, daca nu verifica nici macar o data o informatie de acest gen, o informatie de natura economica care poate sa induca in eroare mediul de afaceri, poate afecta imaginea de tara. Cum isi poate imagina cineva ca ministrul de Finante, fie el si din Romania, poate face asa ceva: sa manipuleze datele oficiale. Eu nu sunt de ieri, de azi in sistem, sunt de o viata intreaga si nu m-am jucat cu datele niciodata. Cand am spus ceva, asa a fost. A spus ca nu ne incadram in deficit, iata ca ne-am incadrat si chiar mai jos, a spus ca inflatia ajunge la 12% in decembrie si nu a ajuns, iar acum a luat-o in alt sens, ca am falsificat datele. I-au spus lui oameni din finante... Este o bazaconie totala, o imbecilitate, pe romaneste" , a declarat, miercuri, pentru Agerpres ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.

Pe de alta parte, ministrul nu a dorit sa comenteze informatia aparuta in spatiul public conform careia a trimis o scrisoare premierului Viorica Dancila in care cere inlocuirea lui Ionut Misa de la conducerea ANAF.

Senatorul liberal Florin Citu a scris, marti, pe pagina de Facebook ca va informa Eurostat privind manipularea indicatorilor economici in scopul manipularii pietelor de capital, financiare si bancare si cere ca experti ai opozitiei sa verifice corectitudinea executiei bugetare.

"Darius Valcov confirma criza. Cifrele prezentate de Darius Valcov sunt masluite. Datele oficiale despre executia bugetului in 2018 apar dupa 25 ianuarie 2019. Doar atunci Ministerul Finantelor Publice are situatia exacta si finala a executiei bugetare. (...) Am fost sunat din MFP si mi s-a spus ca aceste cifre nu sunt reale. Mai mult, si asta este foarte grav, Darius Valcov le cere angajatilor de la finante sa masluiasca datele in asa fel incat executia finala sa arate exact asa cum a anuntat el. Adica sub 3%", a scris senatorul liberal.

Citu i-a cerut ministrului de Finante, Eugen Teodorovici, sa permita unei echipe de experti ai opozitiei sa verifice corectitudinea executiei bugetare.



"Voi informa Eurostat de manipularea indicatorilor economici in Romania in scopul manipularii pietelor de capital, financiare si bancare. In cazul in care nu vom reusi vom transmite colegilor domnului Teodorovici, la ECOFIN, ce se intampla in gradina celui care pentru sase luni de zile va prezida sedintele ECOFIN", a spus Citu.

Potrivit datelor publicate vineri de Ministerul Finantelor Publice (MFP), deficitul bugetului general consolidat s-a majorat cu 5,1 miliarde de lei in noiembrie 2018, ajungand la 26 de miliarde de lei dupa primele 11 luni din acest an, respectiv 2,7% din PIB. Fata de aceeasi perioada din 2017 cresterea deficitului a fost de peste 2,5 ori.

In primele 11 luni din 2017, bugetul general consolidat se incheia cu un deficit de 10,2 miliarde de lei (1,21% din PIB). In perioada 1 ianuarie - 31 octombrie 2018 a fost consemnat un deficit bugetar de 20,9 miliarde de lei, respectiv 2,2% din PIB.

Potrivit datelor MFP, veniturile bugetului general consolidat, in suma de 261,5 miliarde lei, reprezentand 27,5% din PIB, sunt cu 14,6% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a anului precedent. Cheltuielile bugetului general consolidat sunt in suma de 287,5 miliarde lei, cu 20,6% mai mari fata de aceeasi perioada din anul precedent.

Tinta de deficit bugetar pentru anul 2018 este de 2,97% din PIB.