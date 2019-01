Redam postarea integrala a liderului USR:

"Tot ce vreau de la 2019 este sa vad cozi la sectiile de vot. - La multi ani, romani!

Incheiem azi un an care ar fi trebuit sa fie pentru Romania cel mai frumos an al existentei noaste ca stat. Anul Centenar in care ar fi trebuit sa ne bucuram, impreuna, de 100 de ani de Romanie cu reusitele ei: cu eroii, cu inventatorii, cu sportivii olimpici, cu dascalii minunati care ne-au facut, copii fiind, sa visam si sa avem incredere, cu antreprenorii inspirati si harnici, cu muncitorii, agricultorii sau functionarii care ne-au adus in acesti ani ca tara in cea mai buna pozitie pe care am avut-o vreodata. Suntem membri UE si NATO, parteneri cu SUA, cea mai puternica democratie a lumii si ne aflam in fata preluarii presedintiei Consiliului UE, o pozitie de un prestigiu pe care noi nu l-am avut niciodata.



Anul acesta trebuia sa fie unul grozav dar a fost unul amarnic in care statul a fost sub un asediu fara precedent din '89, iar bucuria nationala a centenarului nu a existat nici in palidele evenimente formale, nici in sufletul nostru.

Cinstit vorbind nu ne-a prea iesit... Prea putina implicare si participare la alegerile din decembrie 2016 s-a dovedit a avea un cost enorm pentru noi toti.

Dar speranta a fost si este prezenta. USR a fost partidul care a pastrat speranta vie impotriva celor mai sumbre asteptari: am strans un milion de semnaturi pentru #FaraPenali si initiativa e acum in Parlament, desi nimeni nu-i dadea vreo sansa, am dus si in acest an vocea cetatenilor revoltati in Parlament si am fost singurul partid vertical, dovedind organizare si competenta in monitorizarea unui referendum caruia, de asemenea, nimeni nu-i dadea vreo sansa.

Toate aceste reusite au fost posibile pentru ca in USR sunt oameni integri, profesionisti si competenti care nu voiam sa facem politica, dar ne pasa de viitorul tarii noastre si am inteles ca trebuie sa ne implicam. Am inteles ca nu mai putem sta deoparte. 2019 va aduce programul de guvernare USR si alternativa credibila de guvernare la dezastrul PSD-ALDE.



In 2019 insa, dupa 2 ani de guvernare personala a unui infractor care incearca sa ne convinga ca furtul si coruptia sunt calitati cu care trebuie sa ne mandrim, dupa proteste, abuzuri, umilinte, in 2019, avem pentru prima data sansa sa dam un vot, iar votul este poate singura cale care ne-a mai ramas sa oprim, pasnic, ingenuncherea justitiei, distrugerea economiei nationale si izolarea Romaniei in Uniunea Europeana. Acest vot pentru europarlamentare, poate si trebuie sa arate PSD ca ei nu mai reprezinta deloc Romania in care dorim sa ne crestem copiii.



Un prieten consultant mi-a spus ca ar trebui sa pun aici un mesaj video cu mine, personal, spunandu-va lucrurile de mai sus, pentru ca ar avea un impact mai bun. Posibil sa aiba dreptate. Eu insa cred ca 2019 este intr-o mult mai mare masura, mai mult ca niciodata, despre noi toti si despre puterea noastra, ca cetateni, de a rezista si de a ne implica. Va atasez de aceea, alternativ, un alt tip de vizual despre oricare dintre voi.

Dorinta mea pentru 2019 Tot ce vreau de la 2019 este sa vad cozi la sectiile de vot.

La multi ani romani, oriunde va aflati pe meridianele acestei lumi!"