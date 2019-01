"In urma cu 12 ani, traiam un moment istoric pentru tara noastra: Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana la 1 ianuarie 2007 a reprezentat implinirea celui mai important obiectiv national din ultimii 25 de ani, alaturi de aderarea la NATO, si unul dintre cele mai importante succese ale diplomatiei romanesti.



Astazi, cand Romania preia oficial Presedintia rotativa a Consiliului #UE, ne dorim sa ducem mai departe idealurile marii familii europene, sa promovam atasamentul fata de valorile europene, sa crestem si sa consolidam nivelul de #incredere in proiectul european, valorificand in acelasi timp toate oportunitatile care tin de apartenenta noastra la UE.

Exercitarea pentru prima data de catre #Romania a Presedintiei Consiliului UE este si ocazia sa demonstram inca o data ca tara noastra este un partener pro-european loial, promotor constant al unitatii, solidaritatii si coeziunii la nivel european, si sa aratam cat de multe pot face romanii si Romania pentru Uniunea Europeana!", a scris Ana Birchall pe Facebook.