Totodata, ministrul Toader a afirmat ca nu a facut si nici nu va face ceva care sa creeze o stare de pericol similara cu cea de la momentul ordonantei de urgenta 13 din 2017.

"Amnistie si gratiere, sa inchidem (...) Poate sa fie proiect de lege din Parlament pe care se cere punct de vedere. Dam avize, avem o directie de avizari (la minister n.red.)", a spus Toader, fiind intrebat despre solicitarea liderului PSD, Liviu Dragnea, de a fi initiata o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea.

Toader a mai afirmat ca intelege afirmatia premierului Viorica Dancila ca nu se poate da o astfel de ordonanta de urgenta fara semnatura lui, ca ministru al Justitiei. "Am o buna colaborare cu doamna prim-ministru si afirmatia dansei cred ca o inteleg. Asta e procedura, in guvern nu vine partidul cu proiect de lege, in guvern se duce numai ministrul", a spus Toader.

Toader a mentionat ca nu resimte influenta unor presiuni politice

"Nu. Sa nu dau un raspuns mult prea transant, nu eu am venit sa bat la usa ministerului sau a aliantei de guvernare ca vreau sa fiu ministru. Eu mi-am construit o cariera universitara, o cariera in practica, am acasa o garderoba de robe (...) Nu simt o presiune, poate fi atmosferica, psihica, dar daca tu, ca demnitar, nu ai pregatirea psihica de a face fata unor astfel de asa-zise presiuni, de a-ti indeplini obligatia legala, independent de ce zice unul sau altul, inseamna ca nu esti pregatit pentru postul respectiv", a spus el.

Ministrul Toader a adaugat ca a participat la sedintele CExN al PSD in conditiile in care a fost invitat la acestea, nu s-a dus din proprie initiativa, dar si pentru ca face parte dintr-un guvern politic, iar capitolul pe Justitie al programului de guvernare "nu l-a adus cu el de la Iasi", scrie Agerpres.

De asemenea, intrebat daca nu ii este teama ca ar putea da foc la tara asa cum s-a intamplat in cazul OUG 13, Toader a raspuns ca nu a facut si nici nu va face ceva care sa creeze un astfel de pericol, mai ales ca el a venit ca ministru in 2017 tocmai "pentru a stinge focul de dupa OUG 13".

"Nu, nu mi-e teama, pentru ca am convingerea ca nu fac ceea ce nu trebuie sa fac sub aspectul oportunitatii si al legalitatii sau constitutionalitatii, de aceea, pana acum, nu am avut sentimentul asta de teama. Stiu OUG 13, care a avut si un numar cu ghinion, stiu si efectele ei. Eu am venit sa sting oarecum focul de dupa ordonanta, dar nu am aceasta temere, pentru ca n-am facut si nici nu voi face ceva care sa creeze macar o astfel de stare de pericol, daramite sa o produca in mod efectiv", a mai spus ministrul Justitiei.