"Sigur ca nu e greu sa arunci o anatema asa, despre cineva, dar eu voi respecta limitele mele de competente, limitele mele de ministru al Justitiei. S-a spus acolo ca X si Y sa faca draftul si apoi sa se apeleze la mine pentru consiliere. Nu s-a apelat pana la momentul acesta. Nu m-ar deranja daca nu s-ar apela. Nu am vazut un astfel de draft", a declarat Toader, fiind intrebat despre aceasta plangere.

Pe de alta parte, ministrul Toader a afirmat ca presedintele Klaus Iohannis nu este la fel de bine consiliat ca presedintele Traian Basescu in chestiunile referitoare la Justitie, scrie Agerpres.



"Presedintele de atunci era mai bine consiliat decat presedintele de astazi. Presedintele de atunci - sa nu credeti ca e vreo feblete de-a mea - avea un fler, simtea lucrurile si le prezenta intr-o maniera cel putin credibila. Presedintele de azi, nu am nimic cu dansul, dar nu are acest fler, aceasta abilitate sociala - sec iti spune ca 'nu sunt de acord cu..., dar am sa ma documentez.' Pai, trebuie sa fii documentat cand faci enunturi si cand dai o solutie", a mai spus Toader.

De asemenea, ministrul Justitiei a mai spus in interviu ca are convingerea ca nu va dura luni de zile, ca in cazul revocarii fostului procuror sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, ca presedintele Iohannis sa citeasca raportul sau referitor la solicitarea de revocare a procurorului general, Augustin Lazar. Toader a mentionat, raspunzand unei intrebari, ca nu exclude posibilitatea ca presedintele Iohannis sa fie bine consiliat in acest sens, insa sa primeze un "interes personal".

"Nu pot evalua un profesor de Fizica. A cunoaste mecanismele statului de drept este de mare finete, dar poate fi rezultatul unor acumulari de ani si ani si zeci de ani de zile. Nu te duci pe scaunul acela, te alege poporul presedinte sau parlamentar, si devii tu atoatestiitor. (...) Nu excludem si varianta contrara, sa fie consiliat bine, dar sa zica 'lasa ca stiu eu mai bine, simt eu altfel'", a mai afirmat ministrul Tudorel Toader.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, declara pe 20 decembrie ca plangerea pentru inalta tradare impotriva presedintelui Klaus Iohannis va fi depusa la inceputul lui 2019.

"Da, anul viitor (va fi depusa plangerea - n.r.). (...) La inceputul anului viitor, sa vedem daca se face in timpul vacantei parlamentare sau dupa inceperea sesiunii parlamentare. Urmeaza sa avem raspuns zilele acestea", a afirmat Dragnea, la Palatul Parlamentului.

Dragnea a solicitat, la Consiliul National al PSD, deputatilor PSD Florin Iordache si Mircea Draghici sa depuna o plangere penala pentru inalta tradare pe numele sefului statului, Klaus Iohannis.

"Niste europarlamentari romani tradatori au votat chiar in preajma Centenarului Marii Uniri impotriva tarii noastre, impotriva Romaniei, mintind intruna si prezentand o cu totul si cu totul alta realitate despre ceea ce se intampla in Romania. Nu au avut nicio ezitare, nu au avut nicio tresarire. Si insista in continuare ca Romaniei sa i se faca rau. Ca spun ei 'asa trebuie'. Sa ramana in continuare MCV, sa nu ne puneti in Schengen, cat mai multe pedepse aplicate Romaniei pana venim noi la putere, pentru ca atunci cand venim noi la putere, adica guvernul de tehnocrati (...) nu mai e nevoie sa faceti nimic, pentru ca va dam totul, oricum. Ce ne spuneti, aia facem. Cam asta se intampla in aceste institutii. Peste toate aceste actiuni ale acestor europarlamentari romani, cetateni romani, deasupra tuturor este Iohannis, care intr-un mod prin care tradeaza interesele Romaniei spune de foarte mult timp ca Guvernul Romaniei, ca Romania nu este pregatita sa preia Presedintia Consiliului Uniunii Europene. Asta este act de tradare a intereselor nationale ale acestei tari, practicat de Klaus Werner Iohannis", a afirmat Dragnea, la Consiliul National al PSD.