"Pentru prima oara de la aderarea la Uniunea Europeana, Romania detine de astazi Presedintia Consiliului Uniunii Europene.

Tara noastra face parte din trio-ul de Presedintii rotative ale Consiliului UE, alaturi de Finlanda si Croatia.

Acest mandat de sase luni are loc intr-un moment plin de provocari, ceea ce reprezinta un motiv in plus pentru ca Romania sa foloseasca toate oportunitatile pentru a avansa in negocierea dosarelor prioritare, inclusiv in ceea ce priveste politica de coeziune pentru perioada 2021-2027.



In calitate de Comisar European pentru politica regionala, ma bucur sa constat ca politica de coeziune reprezinta o prioritate pentru Presedintia romana, care de altfel se va desfasura sub motto-ul „Coeziunea, o valoare comuna europeana“. Acest lucru demonstreaza impactul clar pe care aceasta politica a solidaritatii l-a avut in ultimii ani in Romania, contribuind esential la imbunatatirea vietii romanilor.

Ca si pana acum, atat eu personal, cat si Comisia Europeana, suntem gata sa sprijinim cu tot ce putem autoritatile romane pentru a avea o Presedintie de succes, care sa contribuie la consolidarea proiectului european si la creionarea unui viitor mai bun al Uniunii Europene.

Mult succes!", a scris Corina Cretu pe Facebook.