Redam postarea integrala a ministrului Teodorovici:

"A mai trecut un an. Pentru Romania, pentru noi toti, cumpana dintre ani marcheaza inceputul unor noi provocari.

Pentru mine si pentru toti aceia care simt romaneste, sarbatorirea centenarului nu s-a incheiat in seara zilei de 1 Decembrie 2018. Gandindu-ma la Basarabia – ”copilul infasurat in sarma ghimpata”, cum spunea Grigore Vieru - vreau sa cred ca vom gasi acum, in cel de-al o suta unulea an de cuget si simtire romaneasca unita, drumul spre valorificarea oportunitatilor pe care istoria si contextul geopolitic actual ni le ofera prin optiunile comune pro europene ale Moldovei si Romaniei.

Nicidecum mai putin important, incepand cu 1 ianuarie 2019, Romania va prelua, pentru prima data, Presedintia Consiliului Uniunii Europene, organism care asigura impulsul dezvoltarii la nivel european. Imi exprim speranta ca poporul roman, politicienii zilelor noastre, noi toti, vom fi capabili, lasand deoparte orice interese individuale sau de grup, sa aratam Europei aceeasi Romanie unita in cuget si-n simtire la fel ca acum 100 de ani.

Vad totusi, cu regret, ca in Europa statelor unite in diversitate, Romania centenarului este o Romanie divizata, impartita in doua, in bun sau rau, in alb sau negru, in cei ramasi acasa si cei plecati afara. Pentru acestia din urma in special, dincolo de mesajele personale care, nu intotdeauna au fost corect intelese sau a caror prezentare imi asum a nu fi fost cea mai potrivit aleasa, vreau sa cred ca viitorul nu foarte indepartat va oferi sansa reintregirii familiilor si argumentele economice pentru reintoarcerea acestora acasa, in Romania. Si astazi, la cumpana dintre ani ma duc cu gandul catre acei copii ai caror parinti sunt nevoiti sa munceasca in strainatate si cu care, de multe ori, pastreaza legatura doar prin intermediul internetului sau cadourilor neinsufletite primite cu ocazia sarbatorilor de iarna. Oare cati dintre ei (daca nu cumva chiar toti), nu ar renunta fara regrete la darurile din ghetute sau de sub bradul inmiresmat in schimbul reintregirii familiei! Indeplinirea dorintei multora dintre cei plecati pe alte meleaguri de a gasi argumentul revenirii acasa, dar si decizia romanilor ce au ales sa ramana, reprezinta, pentru mine, motive extrem de puternice pentru a sustine, ori de cate ori voi avea ocazia, ca mediul de afaceri din Romania trebuie sprijinit, ca antreprenorii romani este normal sa beneficieze de aceleasi conditii, precum cei europeni, pentru inceperea si dezvoltarea unei afaceri si pentru a promova interesele economice si financiare ale Romaniei unite in interiorul Europei unite. Iar din acesta perspectiva, privesc cu incredere spre urmatoarele sase luni care vor reprezenta, sper, pentru toti politicienii de astazi, sansa de a valorifica, cu inteligenta si maturitate, contextul politic ce i se ofera Romaniei prin preluarea Presedintiei Consiliului UE de la 1 ianuarie 2019.

In special noi, clasa politica actuala, avem sansa ca, incepand chiar din primul an al noului secol de existenta a Romaniei unite, sa gasim puterea de a renunta la populismul ieftin si adesea desantat, sa nu mai lasam loc mizelor politice de conjunctura, sa dovedim ca interesul major al Romaniei si al romanilor primeaza si ca, indiferent de partidul caruia ii apartinem – PSD, PNL, USR, MP, ALDE, UDMR, alte partide parlamentare sau nu – putem gasi maturitatea si intelepciunea politica de a lucra impreuna pentru a pune in practica cele mai potrivite solutii, exclusiv in interesul celor carora le datoram chiar functiile in care ne aflam.

A mai trecut un an. Asa cum am mai spus-o si cu alte ocazii, inteleg demnitatea nationala fara niciun fel de limite sau granite! Iar pentru ca poporul roman sa nu mai fie vreodata considerat ca apartinand unei umbre a istoriei, inteleg sa nu cedez, iar noi toti, ca romani, indiferent de religie, cultura, clasa sociala sau optiuni politice, sa nu ne oprim din a implini aspiratiile acestei natiuni.

La multi ani tuturor celor ce gandesc si simt romaneste! Va doresc un An Nou mai bun, mai frumos si mai aproape de Romania!".