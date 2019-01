"La multi ani, dragi romani, de acasa si din lume!

Ultimii doi ani ne-au pus la incercare, uneori ne-au invrajbit, dar, in final, ne-au unit cum nu am mai fost de multa vreme. Va multumesc ca ati fost mereu in alerta si ca nu v-ati lasat intimidati de actuala putere cinica si vicleana.



In 2019, sa nu obosim aparand valorile care sunt astazi sub asediu, sa spunem raului, rau, sa aparam dreptatea si adevarul.

In 2019, mai putem face ceva concret: sa aratam, prin vot, ca nu mai vrem hoti si impostori in politica. Pentru ca numai asa ne va fi bine tuturor, vom fi o natiune demna care isi apara Patria.

Sa fiti sanatosi si sa traiti cu bucurie fiecare clipa!", a scris Monica Macovei pe Facebook.