"Dragi romani, 2018 a fost anul Romaniei centenare, 2019 va fi cel al Romaniei europene, promotor al coeziunii intre statele membre. Este esential ca in acest moment simbolic pentru destinul european al tarii noastre sa dovedim incredere, forta si intelepciune. Incepand de astazi, vom prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene pentru o perioada de sase luni. Romania va avea sansa, dar si responsabilitatea de a demonstra si valorifica potentialul si valentele sale europene in efortul sau de intarire a ceea ce reprezinta constructia europeana, o Uniune a cetatenilor, a libertatilor, a eforturilor si capacitatilor noastre conjugate.

Am incredere ca vom contribui la mentinerea unitatii, coeziunii si solidaritatii ca elemente fundamentale la nivel european. Moto-ul presedintiei noastre va fi «Coeziunea, o valoare comuna europeana». Uniunea Europeana poate progresa in spiritul ideilor fondatoare ale proiectului european doar mentinand coeziunea si depasind decalajele intre statele membre in toate formele lor de manifestare. Acesta este tonul pe care dorim sa sustinem ritmul intens al lucrarilor Consiliului Uniunii Europene. Ne-am propus ca la predarea mandatului sa fim reconfirmati ca o voce puternica, un partener serios care lasa o baza solida pentru definirea urmatorului capitol al constructiei europene", a spus sefa Executivului, potrivit observator.tv.