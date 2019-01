"Dragi romani,

Ne pregatim sa incepem impreuna al treilea an de cand redam natiunii romane demnitatea si increderea intr-o viata mai buna.

Am spus acum doi ani tuturor sa indrazneasca sa creada in Romania, ca un guvern cu adevarat romanesc, prin scopuri si vointa, le poate face o viata mai buna si se vede acest lucru! Am realizat multe in ultimul an si continuam sa cladim impreuna o tara a normalitatii.

Jocurile politice meschine pe care unii inca le practica nu mai au loc in anul ce va sa vina. Miza este, de fapt, Romania, viitorul acestei tari, resursele naturale ale Romaniei, potentialul urias de dezvoltare pe care il are aceasta tara, rolul major pe care-l poate juca Romania in regiune si in Europa si nu numai.

Va asigur ca toate actiunile noastre din urmatorul an vor fi indreptate pentru a construi o Romanie demna, a dreptatii si a prosperitatii economice!



Ne iubim tara, avem curajul si forta sa ne opunem cu fermitate abuzurilor si intereselor ostile de oriunde vin ele. Si nu in ultimul rand indraznim in continuare sa credem in Romania cu tarie!

Asa sa ne ajute Dumnezeu!

La multi ani, dragi romani oriunde v-ati afla!

La multi ani, Romania!", a scris Liviu Dragnea pe Facebook.