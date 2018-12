"Pe parcursul celor sase luni de mandat, Romania va urmari prin actiunile sale consolidarea coeziunii si unitatii europene, ca premise ale avansarii unui proiect european viabil", subliniaza MAE, potrivit Agerpres.

In perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2019, Romania va exercita primul sau mandat la presedintia rotativa a Consiliului Uniunii Europene, pe fundalul unei agende europene marcate de evolutii politice si dosare cu un impact decisiv asupra viitorului Uniunii, mentioneaza MAE. Conform sursei citate, procesul de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, negocierea bugetului Uniunii pentru perioada 2021 - 2027, alegerile pentru Parlamentul European din mai 2019, precedate de o campanie cu mize politice majore si mesaje cu potential de dezinformare si diviziune la nivel european, vor spori complexitatea agendei viitoarei presedintii a Consiliului UE.

"In contextul unor astfel de provocari, Romania isi propune sa promoveze pe parcursul mandatului sau o viziune pragmatica, axata pe principiul coeziunii europene pe toate palierele: politic, economic, social. Actionand sub motto-ul "Coeziunea, o valoare comuna europeana", presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene se va concentra pe identificarea de solutii care sa reflecte deopotriva interesele statelor membre si viziunea institutiilor europene, raspunzand astfel idealului unei Europe solidare, unite si puternice", precizeaza Ministerul roman de Externe.

Potrivit MAE, prioritatile presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene sunt fundamentate pe imperativul coeziunii, declinat in cei patru piloni principali de actiune: Europa convergentei: crestere, coeziune, competitivitate, conectivitate; Europa sigurantei; Europa, actor global; Europa valorilor comune.

In calitate de presedintie, Romania va conduce lucrarile Consiliului Uniunii Europene, avand oportunitatea de a contribui la avansarea agendei europene, prin gestionarea cu impartialitate a marilor dosare aflate pe agenda europeana pe durata celor sase luni de mandat: definirea viitorului buget al Uniunii Europene, functionarea Pietei Unice Europene, consolidarea dimensiunii sociale a UE, agenda de securitate interna a Uniunii, lupta impotriva terorismului, gestionarea fenomenului migratiei si consolidarea rolului UE in plan global, reaminteste MAE.

Calendarul presedintiei Romaniei la Consiliul UE cuprinde un numar important de reuniuni si evenimente de nivel sau cu componenta predominant tehnica, oficiale sau informale. Alaturi de Summitul informal de la Sibiu (9 mai 2019), "moment-cheie in care vor fi identificate liniile ce vor ghida actiunea Uniunii pe termen mediu, in scopul agrearii viitoarei Agende Strategice a UE", numeroase evenimente informale organizate la nivel national "vor oferi oportunitatea evidentierii avantajelor comparative ale Romaniei si a promovarii viziunii nationale asupra evolutiei anumitor politici europene".

Presedintia Romaniei la Consiliul UE va urmari asigurarea convergentei in plan economic si social

", se mai arata in comunicatul de presa.

Sursa citata mentioneaza ca procesul de pregatire a preluarii mandatului de presedintie rotativa a fost asigurat de Ministerul Afacerilor Externe, sub coordonarea directa a prim-ministrului Romaniei, si a avut la baza cooperarea inter-institutionala in ce priveste fondul dosarelor, dar si din punct de vedere organizatoric si logistic. Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, va prezida Consiliul Afaceri Generale, formatiune a Consiliului UE cu rol de coordonare a unor domenii de politica transversale, care asigura coerenta lucrarilor desfasurate de celelalte reuniuni ministeriale ale Consiliului UE.

"Intregul proces de pregatire a preluarii presedintiei a beneficiat de continuitate la nivel national si de o comunicare permanenta la nivel politic si tehnic cu institutiile si partenerii europeni. In aceasta logica s-au desfasurat actiunile din 2018 premergatoare preluarii presedintiei, precum vizita membrilor Conferintei Presedintilor grupurilor politice din Parlamentul European la Bucuresti si reuniunea comuna a Guvernului Romaniei cu Colegiul Comisarilor la Bruxelles. Un alt exemplu elocvent consta in colaborarea constanta a Romaniei cu Trio-ul anterior Estonia - Bulgaria - Austria, cu scopul asigurarii continuitatii activitatii Consiliului UE. Transferul mandatului catre Trio-ul Romania - Finlanda - Croatia va fi initiat prin preluarea de catre tara noastra a presedintiei rotative a Consiliului UE la 1 ianuarie 2019. Pe aceasta cale, Romania isi exprima aprecierea pentru eforturile depuse de cele trei presedintii anterioare, pe parcursul celor 18 luni (iulie 2017 - decembrie 2018), pentru avansarea proiectelor aflate pe agenda europeana si reitereaza angajamentul ferm in ce priveste asigurarea unei tranzitii coerente intre cele doua Trio-uri de Presedintii rotative ale Consiliului UE", subliniaza Ministerul Afacerilor Externe.