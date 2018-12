"Timpul propagandei sovietice a apus, iar Rusia tot nu intelege acest lucru elementar.

Moscova si-a cladit imperiul pe teroare si minciuna si traiesc in continuare din propaganda, deformand cu buna stiinta adevarul.

Inainte de a ne vorbi despre Armata Rosie, Kuzmin mai bine ne-ar explica noua, romanilor, de ce Kremlinul s-a inteles in secret cu Hitler, in 1939, sa imparta Europa si de ce au anexat atunci, in baza acelui pact diabolic, teritorii ale Romaniei. Pactul secret semnat de Molotov si Ribbentrop este samanta raului care a adus cel de al doilea razboi mondial si Rusia e direct raspunzatoare pentru ororile care au urmat.

Imi amintesc ca in 2009, Valerii Kuzmin, fiind ambasador la Chisinau a cerut Guvernului R. Moldova sa renunte la predarea cursului de istorie a romanilor in scolile din Basarabia, invocand acelasi “argument” ca Armata Rosie ne-a “eliberat”. Pentru a-l convinge ca am inteles mesajul Rusiei, am donat atunci 500.000 de manuale de Istoria Romanilor turoror elevilor din R. Moldova. M-am ocupat personal de acest demers al Guvernului Romaniei si probabil de asta am fost declarat persona non grata in Rusia.

Oricat nu si-ar dori, Rusia nu ne poate convinge prin propaganda ieftina. Adevarul este unul singur, ati ocupat Romania si ne-ati adus pe tancurile rosii un regim criminal, care a nenorocit aproape cinci decenii poporul roman", a scris Tomac pe Facebook.