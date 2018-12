"Nu am avut nicio discutie legata de acest aspect, dar m-am gandit mult timp daca sa nu il acuz eu pe Ludovic Orban de prejudicii aduse Romaniei si declaratii calomnioase la adresa premierului, dar apoi m-am gandit ca as face ce a facut dumnealui. Dar ma gandesc ca oare nu vor urma altele? Ca daca vrei sa strici imaginea cuiva, aceste plangeri au devenit frecvente. S-a nascut institutia denuntatorului de care multi profita si este cea mai daunatoare pentru Romania", a declarat Viorica Dancila, la Antena 3, potrivit Ziare.com.

Chestionata daca il considera pe Ludovic Orban adversarul sau, Viorica Dancila a afirmat ca nu.

"Nu m-as raporta la Ludovic Orban. Suntem foarte diferiti. Am mai vazut premieri care se desemnau singuri. Ca sa devii premier, partidul trebuie sa castige increderea cetatenilor, sa faca o majoritate. Cred ca adversarii politici sunt cei din Opozitie in campanie electorala, dar nefiind in campanie nu imi doresc adversari politici, ci oameni cu deschidere care sa se implice in proiecte importante pentru tara. Acest lucru arata incapacitatea de a gasi solutii si e usor sa iti jignesti adversarul", a mai spus Dancila.