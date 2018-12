"Impartialitatea, in primul rand (ii lipseste presedintelui Klaus Iohannis - n.r.). Trebuie sa fie un presedinte mediator, nu un presedinte care sa instige la ura, la dezbinare si cred ca acest lucru era primul pe care si-l doreau romanii atunci cand au votat - un presedinte care sa vada interesul national mai presus de interesul electoral, un presedinte care sa stie sa cedeze atunci cand este nevoie, pentru ca asa face orice om. Este posibil ca anumite lucruri pe care tu le consideri importante sa nu fie chiar cele mai bune pentru tara.

Chiar daca un lucru in Romania nu este un lucru normal, sa incerce sa il reglementeze in Romania, nu sa dea interviuri sau sa faca anumite acuzatii atunci cand se afla intr-o deplasare la Bruxelles. Cred ca ar trebui vada modelul altor presedinti din alte tarii care niciodata nu au spus ‘in tara mea se intampla acest lucru’. Cred ca lucrurile acestea trebuie sa le regleze in tara, este presedintele Romaniei si nu avem nevoie ca pentru lucrurile pe care le considera nefiresti sau le considera nedrepte sa ceara ajutor de la Bruxelles sau altcuiva", a spus sefa Executivului la Antena 3, potrivit stirileprotv.ro.