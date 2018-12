"Da, au existat discutii legate de acest aspect, m-au intrebat daca dau gratierea si amnistia in 2018, mai multi dintre ambasadori au intrebat de acest lucru. Dar eu cred ca multe din lucrurile pe dansii le spuneau erau dezinformari erau stiri false care au fost induse, efectiv ne spuneau ca dam pentru anumiti oameni o amnistie sau o gratiere, o alta lege nu o dai pentru o persoana sau pentru doua persoane, dai o lege pentru ca asa crezi ca este normal si pentru ca vrei sa faci lucruri bune sau sa indrepti anumite lucruri care sunt gresite.

Deci am avut aceste discutii, m-au intrebat, au spus ca pe 19 decembrie sau ceva de genul acesta vreau sa dau amnistia si gratierea, le-am spus ca nu este adevarat, nu am inca un proiect si nu am discutat despre acest lucru.

Foarte multi vedeau un act normativ ca scapa violatorii. Va dati seama ca nu o sa permit asa ceva. Dar, revin, nu am discutat inca cu ministrul Justitiei despre acest act normativ", a spus sefa Executivului la Antena 3, potrivit romaniatv.net.