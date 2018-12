"Au fost multe momente tensionate cu presedintele Dragnea pentru ca de multe ori faptul ca nu am dus la bun sfarsit anumite lucruri asa cum ar fi trebuit sau faptul ca nu ne-am incadrat in anumite termene ale foii de parcurs pe programul de guvernare au ridicat nemultumiri din partea presedintelui partidului si este normal acest lucru, este un lucru de normalitate. Dar in acelasi timp relatia cu presedintele Liviu Dragnea este o relatie buna, este presedintele partidului, noi suntem guvern politic, suntem sustinuti de Alianta PSD -ALDE si eu sunt in acelasi timp si presedinte executiv al partidului.

Au fost si momente cand am spus nu. Au fost momente si mi-a respectat decizia", a spus sefa Executivului la Antena 3.

Facand referire la faptul ca s-a spus in repetate randuri ca Guvernul ar fi, de fapt, condus de Liviu Dragnea, prim-ministrul a spus: "Nu conteaza numele primului ministru, acelasi lucru l-a cerut si Guvernului Tudose, l-a cerut si Guvernului Grindeanu, deci este un lucru de normalitate. Dar in momentul in care trebuie sa acuzi pe cineva de ceva, trebuie sa-i gasesti, intotdeauna trebuie sa lipesti anumite etichete. Presedintele Dragnea nu a venit la guvern de foarte multe ori sa spuna "faceti acest lucru sau nu faceti acest lucru". Presedintele Dragnea a cerut "Puneti in aplicare programul de guvernare si faceti lucruri bune pentru cetateni", nu s-a implicat in deciziile pe care le luam sau in actele normative pe care le avem pe masa Guvernului", a adaugat ea, citata de digi24.ro.