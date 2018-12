"Anumite lucruri pe care le-a facut presedintele (...) nu sunt bune pentru Romania. Am sa dau un exemplu (...): faptul ca atata timp cat nu am avut doi ministri pe doua domenii, a fost aceasta tergiversare stiind ca in acelasi timp trebuie sa preluam presedintia Consiliului UE, nu cred ca a fost benefic pentru Romania. Un presedinte trebuie sa faca tot ceea ce este bun pentru tara lui, si dincolo de alte lucruri, dincolo de imagine, de interesele electorale, trebuie sa aiba in vedere ca a fost ales de romani pentru a sustine Romania. (...) Nu stiu daca as semna aceasta cerere de inalta tradare pentru presedinte pentru ca eu insami am avut o acuzatie de inalta tradare pe o relatie cu un partener strategic important, relatia cu Israel. Stiu cat de neplacut a fost pentru mine in acele momente, cat de neplacut a fost sa pot sa le explic partenerilor strategici ce se intampla neavand niciun argument in acest sens", a declarat Dancila intr-un interviu difuzat duminica, la Antena 3.

In opinia sa, ar trebui analizat care din actiunile sefului statului sunt in interesul tarii si care nu sunt, scrie Agerpres.



"Eu cred ca trebuie o analiza facuta legat de acest aspect, sa vedem ceea ce este in interesul Romaniei din actiunile presedintelui, ceea nu este in interesul Romaniei si cred ca acest lucru trebuie aplicat fiecaruia in parte: sa-i ceri presedintelui, sa-i ceri primului ministru, sa ceri liderilor politici care fac anumite afirmatii sau care au europarlamentari care voteaza impotriva propriei tari. Cred ca toate aceste lucruri ar trebui sa fie analizate si, la un moment dat, stopate intr-un anumit fel pentru ca toate aceste afirmatii, toate aceste decizii, care duc la prejudiciu de imagine al tarii tale sau prejudicii pentru romani nu trebuiesc trecute cu vederea", a adaugat premierul.

Dancila: Lupta mea nu e cu Iohannis, ci de a pune in practica programul de guvernare

"Ca sa fii adversar, trebuie sa candidezi undeva, sa mergi intr-o lupta. Eu nu am o lupta cu domnul presedinte Iohannis si nici nu-mi doresc. Lupta mea e aceea de a pune in practica programul de guvernare. (...) Nu as vrea sa ne pierdem energia luptand cu anumite persoane care au alte interese, nu de a veni cu proiecte sau lucruri concrete pentru romani", a afirmat Dancila intr-un interviu difuzat duminica de Antena 3.

Intrebata daca presedintele Iohannis a retractat cuvintele pe care i le-a spus public sau daca si-a cerut scuze, Viorica Dancila a raspuns ca acest lucru nu s-a intamplat, desi i-ar fi placut.

"Nu, niciodata. Mi-ar fi placut acest lucru. Eu as fi facut acest lucru in momentul in care as fi jignit pe cineva, as fi catalogat in anumit fel pe cineva. Nu, presedintele nu a facut niciodata acest lucru si cred ca acest lucru nu e un lucru bun in primul rand pentru dansul. Eu am trecut peste acele lucruri si am mers mai departe - e datoria mea sa merg mai departe - dar aceste lucruri spuse de dansul cred ca i-au lipit o eticheta, aceea ca nu poate avea consens, ca poate jigni foarte usor o femeie, ceea ce nu este normal. Nu am cerut si nu o sa cer niciodata un tratament aparte pentru ca sunt femeie - prim ministru, dar in acelasi timp cred ca nu e normal ca presedintele Romaniei sa jigneasca, sa catalogheze intr-un anumit fel, sa ceara de sapte ori demisia fara argumente solide", a adaugat premierul.