"In spiritul unor relatii pe care ni le dorim pragmatice si predictibile cu Federatia Rusa este indicat ca aspectele istorice sa fie un domeniu de dezbatere pentru istorici si mediul academic in general. Postarea Ambasadei Federatiei Ruse nu are rigoarea pe care o poate avea o dezbatere academica, iar informatiile diseminate in spatiul public prin aceasta postare nu sunt complete. Regretam ca Ambasada Federatiei Ruse continua seria "episoadelor istorice". Trecutul relatiilor dintre Romania si Federatia Rusa nu trebuie sa faca loc unor speculatii si opinii nefundamentate, care pot dauna relatiilor bilaterale", se precizeaza intr-un comunicat de presa al MAE.

Ministerul reaminteste ca exista o Comisie comuna romano-rusa de istorici, care este in masura si are ca obiectiv sa analizeze istoria relatiilor dintre Romania si Federatia Rusa.

"Ministerul Afacerilor Externe a evocat constant importanta acestei Comisii comune de istorici, inclusiv ca raspuns la "incursiunile istorice" ale Ambasadei Federatiei Ruse in Romania. Invitam Ambasada Federatiei Ruse sa actualizeze informatiile istorice pe care le foloseste, prin intermediul unor viitoare lucrari ale Comisiei comune", este recomandarea MAE.

Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti a publicat pe Facebook un comentariu in care face referire la denigrarea Armatei Rosii si la perpetuarea unor mituri despre soldati, scrie Agerpres.

"Pe parcursul unei lungi perioade de timp, in presa occidentala si cea romaneasca apar periodic diverse publicatii menite sa-i denigreze pe ostasii Armatei Rosii care au eliberat de fascism tarile Europei de Est si Europei Centrale. In cadrul acestei perpetue campanii de propaganda, ostilii critici anti-sovietici si anti-rusi incearca insistent sa-i convinga pe oameni ca Armata Rosie era o adunatura de talhari si violatori care nu stiau de nicio mila fata de populatia civila. Astazi asistam la o revitalizare a acestei campanii", se mentioneaza pe contul de Facebook al reprezentantei diplomatice.

Ambasada spune ca miturile de acest gen au aparut datorita eforturilor ministrului nazist al propagandei, J. Goebbels, iar ulterior, in timpul Razboiului Rece, au fost multiplicate si replicate de fostii aliati ai URSS. Este redat si un ordin al "comandantului suprem I.V. Stalin", prin care a fost interzisa violenta fata de populatie.

"Mitul creat de cei cu atitudinea antirusa, cu acel "Davai ceas, davai palton" (tradus din "Da ceasul, da haina"), conform caruia trupele sovietice au jefuit masiv populatia romaneasca in 1944, are prea putin de a face cu realitatea", mai spunea Ambasada Rusiei in respectiva postare.