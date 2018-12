"Ultimul semnal de alarma vine de la presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, care spune ca Guvernul de la Bucuresti inca nu a inteles deplin ce inseamna prezidarea tarilor Uniunii Europene.

In traducere libera, el acuza Executivul de incompetenta si analfabetism functional si confirma faptul ca liderii europeni nu mai au niciun fel de incredere in cei care s-au cocotat in fruntea tarii.



E momentul ca fiecare dintre noi sa constientizeze cat de important este sa mergem la vot si sa alegem ca valorile europene sa ne ghideze in continuare", a scris Eugen Tomac pe Facebook.

In contextul in care Romania se pregateste sa preia presedintia semestriala a UE de la 1 ianuarie, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat sambata ca se indoieste ca guvernul de la Bucuresti intelege pe deplin ce inseamna sa conduca blocul comunitar timp de sase luni.