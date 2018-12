"Dragnea si Iordache, oficial revocati de la sefia Camerei Deputatilor

Avem, in sfarsit, documentul oficial care atesta revocarea lui Liviu Dragnea din functia de presedinte al Camerei Deputatilor si a lui Florin Iordache din functia de vicepresedinte al aceluiasi for. Cand toata lumea e preocupata de intampinarea Anului Nou, pe site-ul Camerei Deputatilor a fost publicata stenograma sedintei din 5 decembrie, a acelei sedinte la care noi, opozitia unita, am votat in plen debarcarea celor doi. Vorbim despre un inscris oficial care produce efecte juridice ce nu pot fi ignorate nici macar de actuala putere abuziva. In concluzie, le cer lui Liviu Dragnea si lui Florin Iordache sa paraseasca functiile pe care nu mai au dreptul sa le ocupe. Trebuie sa alegem in viitoarea sesiune o noua conducere care sa readuca democratia in Parlament", a scris Eugen Tomac pe Facebook.