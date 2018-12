"«Guvernul explica plafonarea pretului la productia de gaze sub pretextul necesitatii unei masuri de protectie, dar, de fapt, se pare ca ea nu prea este adresata romanului de rand care are dificultati in a-si achita factura la energie si gaze, ci mai degraba pentru protectia furnizorilor! Aceasta explicatie apare chiar in textul ordonantei de urgenta! Autorii acestui document inventeaza o posibila situatie in care furnizorii nu ar mai putea livra gaze populatiei din cauza unui pret prea mare al productiei interne dar, pe de alta parte, Guvernul nu a luat nicio masura concreta pentru protejarea consumatorilor vulnerabili», transmite Cristina Pruna, deputat USR in Comisia de Industrii si Servicii de la Camera Deputatilor.

In consecinta, Guvernul distorsioneaza piata de gaze naturale, stabilind un mediu neconcurential si deschizand posibilitatea ca scaderea de pret a productiei de gaze naturale sa fie, de fapt, avantajul furnizorilor, iar consumatorul sa plateasca acelasi pret.



«Decat sa intervina in piata de gaze naturale cu bocancii, Guvernul PSD-ALDE trebuia sa depuna eforturi pentru a creste gradul de eficienta energetica a locuintelor, sa acceseze banii europeni pentru lucrarile de izolatie termica a locuintelor si sa stimuleze implementarea contoarele inteligente, decizie care a fost amanata de ANRE, insa, pana in 2032!», a mai spus Cristina Pruna.

Plafonarea pretului la productia de gaze le va descuraja pe cele doua mari companii producatoare sa mai investeasca in tehnologii avansate recuperarea zacamintelor epuizate si in operatiunile de explorare, cu toate ca Ministerul Energiei recunoaste ca mai avem rezerve disponibile doar pentru 14 ani. Periclitand, practic, independenta energetica a Romaniei, o posibila consecinta poate fi cresterea importurilor de gaze rusesti.

In plus, faptul ca taxa de 2% a cifrei de afaceri a acestor companii din energie va fi folosita de ANRE pentru protectia consumatorului vulnerabil naste si o serie de intrebari. Practic, acest lucru era atributia Ministerului Muncii, exista si o lege in acest sens, dar a carei aplicare a fost amanata pana in 2021. Nimeni nu stie cum va folosi ANRE acei bani, o institutie cu o structura de conducere sutfoasa si extrem de costisitoare si care, in ultimul an si jumatate, nu a aratat ca este un arbitru competent pentru piata de gaze naturale.

In loc sa adopte masuri reale de protectie a consumatorului cu venituri mici si sa implementeze strategii de reducere si optimizare a consumului de energie, PSD si ALDE au preferat sa-si arate in cel mai maiestuos mod cu putinta incompetenta si desconsiderarea cetateanului precum si a obiectivelor strategice ale Romaniei", se arata intr-un comunicat.