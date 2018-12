"PRO Romania a pornit ca un proiect 'nebunesc' al catorva oameni care au refuzat sa se lase cumparati, speriati sau descurajati; - azi, in mai putin de un an de la infiintare, este deja o realitate in politica Romaniei, o alternativa pentru toti cei care sunt dezamagiti de modul in care PSD - ALDE dar si PNL fac politica si se gandesc la viitor ! PRO Romania exista pentru ca este nevoie de o noua constructie formata din oameni inca tineri dar cu experienta de guvernare!

Nu stiu daca PRO Romania are in sondaje 9 % cum spun cei de la CURS, 6% cum spun cei de la IMAS , 8% ca la IRES sau 7% cum spune Marius Pieleanu / oricum primul test serios pentru PRO Romania va fi la Alegerile Europarlamentare din 26 Mai - dupa care vor urma alte si alte momente in care sa aratam seriozitate, candidati buni si proiecte serioase !

Stiu insa ca PRO Romania incepe sa prinda contur in directia buna: o echipa de oameni profesionisti care se mareste in fiecare zi, structuri in teritoriu, 15 deputati activi, critica argumentata si proiecte concrete - faptul ca oamenii ne vad ca principala voce a Opozitiei la adresa lui Dragnea si a Guvernului Dancila este un semn important!

PRO Romania a fost singurul partid care pe 27 Decembrie a prezentat in conferinta de presa oamenilor consecintele economice si sociale ale taxelor suplimentare introduse prin ultima Ordonanta adoptata de Guvern / pe 3 Ianuarie PRO Romania va fi primul partid care isi va prezenta in fata presei obiectivele si prioritatile politice pentru 2019!

Cu multa munca, cu hotarare si modestie - in 2019 vom merge mai departe pe drumul inceput! Sunt convins ca din ce in ce mai multi oameni o sa ne cunoasca, o sa ne asculte si, in final, o sa ne sprijine!

Sa avem un an 2019 mult mai bun decat cel care se incheie! Putem fi toti PRO Romania!", a scris Victor Ponta pe Facebook.