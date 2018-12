"In urma mesajelor publicate recent in mass-media referitoare la Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, reiteram sustinerea noastra constanta pentru dezvoltarea si consolidarea proiectului european. Eforturile insitutionale angrenate in acest sens pe parcursul Presedintiei Romanei la Consiliul UE au fost si se mentin orientate catre acest scop comun, deopotriva din perspectiva viziunii politice externe, cat si din punct de vedere tehnic. Gestionarea Presedintiei Romanei la Consiliul UE este asumata pe deplin de catre Guvernul Romaniei, institutia nationala care are atributii in acest sens. Stimularea solidaritatii si coeziunii Uniunii Europene reprezinta un proces continuu, un efort coordonat al tuturor actorilor relevati in acest context in plan European. Romania crede in solidaritate si credem ca toti ne dorim o Europa mai puternica.

Guvernul Romaniei a depus si continua sa depuna toate eforturile necesare pentru desfasurarea in cele mai bune conditii a mandatului Presedintiei Romaniei la Consiliul UE. (...)

Subliniem ca la nivelul Guvernului, presedintia Consiliului Uniunii Europene este considerata un proiect strategic care trebuie sustinut indiferent de dezbaterile politice interne. Pregatirea acestui proiect a presupus un efort institutional colectiv la nivelul Guvernului si Ministerului Afacerilor Externe.

Premierul Romaniei, Viorica Dancila, a prezentat prioritatile Presedintiei Romaniei in fata camerelor reunite din Parlament in 12 decembrie, astfel exitand evidenta faptului ca Romania are legitimitate din partea legislativului sa indeplineasca acest mandat. Guvernul Romaniei este pregatit pentru gestionarea Presedintiei si a confirmat disponibilitatea pentru cooperare in plan intern fata de toate institutiile nationale, fara a exporta divergentele politice interne in plan extern.

Guvernul Romaniei considera ca tema exercitarii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania nu trebuie sa fie instrumentalizata politic pentru a ne asigura ca printr-un angajament comun putem aduce o reala contribuie proiectului european in urmatoarele sase luni. Ministrii Teodor Melescanu si George Ciamba au intarit faptul ca acest proiect nu reprezinta un instrument de lupta politica interna, ci un proiect de tara si european major.

Exercitarea Presedintiei Consiliului UE reprezinta o schimbare de paradigma pentru fiecare stat membru care detine acest mandat. In esenta, acest rol presupune conducerea lucrarilor Consiliului Uniunii Europene, din pozitia unui mediator impartial, pentru derularea unui efort de negociere a dosarelor aflate pe agenda Uniunii Europene", se arata intr-un comunicat.