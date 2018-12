"Arhanghelul Haosului

Incontestabilul devine contestabil, logica de functionare a administratiei statului e blocata in toate mecanismele ei, implicarea CCR in a evidentia evidenta a devenit uzuala, conduceri ale institutiilor importante din arhitectura statului se afla in etern interimat, tari din arcul aliantelor sunt populate de functionari fara ambasadori si mai nou, implicarea ultimului bastion de demnitate nationala prin disputarea conducerii sefului Statului Major al Armatei Romane, face din locatarul palatului Cotroceni un adevarat Arhanghel al Haosului. Acesta isi cere suspendarea pentru a isi desavarsi instaurarea domniei instabilitatii totale in tentativa de a-si atrage aparente procente electorale de la un grup restrans de fundamentalisti ai nonsensului... acum, cand mai sunt doua zile pana la preluarea de catre Romania a Presedintiei Consiliului Uniunii Europene si cand invitatiile oneste la dialog si conlucrare ale Guvernului in beneficiul Romaniei nu si-au gasit raspuns intr-un partener institutional care sa se poata decupla de jocuri politice autohtone, personale, fara miza nationala.

Cu sau fara conlucrarea administratiei prezidentiale, unitatea din tara trebuie sa potenteze unitatea Uniunii, iar eu pot sa va dau asigurarea ca Guvernul este pe deplin angajat in acest sens", a scris Petrescu pe Facebook.