"Am citit interviul Presedintelui CE Juncker. Reafirma ceea ce noi, majoritatea parlamentara, am spus mereu, nevoia unitatii acasa. Cel care trebuie sa inteleaga acest apel este Presedintele Iohannis. In fond, nu noi ne-am jucat de-a pregatirea Presedintiei.

Am pregatit Presedintia si am afirmat asta, spre deosebire de Cotroceni. Haideti sa intram in 2019 cu demnitatea si mandria cuvenita de a fi atat romani cat si europeni. Interviul lui Juncker ne arata inca o data ca Europa e ingrijorata, problema insa e simpla: evitarea blocajului la Cotroceni. Cred ca si domnul Presedinte isi doreste un summit de succes la Sibiu, or pentru asta e nevoie de o atitudine de coechipier, nu de competitor cu Guvernul timp de 6 luni", a scris Rovana Plumb pe Facebook.