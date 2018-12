Redam postarea integrala a lui Mihai Fifor:

"Cel putin curioasa pendularea subita a domnului Junker in atitudinea fata de Romania, cu numai cateva zile inainte de preluarea Presedintiei rotative a Consiliului Uniunii Europene. La o prima vedere, as fi tentat sa spun ca distinsul domn Junker confunda Palatul Victoria cu Palatul Cotroceni si simte o nevoie aproape parinteasca sa dojeneasca Guvernul.

Stiind insa cum isi ia informatia orice oficial european, chiar si domnul Junker, adica prin intermediul reprezentantilor diplomatici, nu ma mai mira nimic. La urma urmei, cand cea care informeaza Comisia Europeana este nimeni alta decat Angela Cristea, nu vad la ce lucruri bune ne-am putea astepta.

Dupa nota rusinoasa aparuta in spatiul public, care arata in mod clar implicarea politica a Angelei Cristea impotriva PSD, ar fi trebuit ca aceasta sa fie schimbata imediat de seful ei, domnul Jean Claude Juncker.

Lucrul acesta, desigur, nu s-a petrecut, asa ca nu e de mirare ca domnul Junker are o perceptie total deformata despre ce se petrece in Romania.

Faptul ca acesta a mentinut-o in functie, viciaza in mod clar perceptiile si opiniile pe care domnul Juncker le are despre Romania.

Poate nu ar fi rau daca domnul Junker ar fi informat ca nu Guvernul a declansat razboiul politic in Parlament, cu partidele de opozitie au facut acest lucru, depunand motiunea de cenzura impotriva unui Guvern care era in plin proces de preluare a presedintiei.

Si faptul ca nu Viorica Dancila spune public ca nu va exista nicio pace cu Guvernul in anul electoral 2019, desi Premierul a solicitat repetat presedintelui Johannis incetarea escaladarii conflictului dintre cele doua Palate, ar trebui sa i se spuna distinsului domn.

Nu Guvernul tine blocate doua ministere cheie, cu rol major in exercitarea presedintiei UE de catre tara noastra – Dezvoltarea si Transporturile, ci Presedintele Iohannis.

Tot presedintele Iohannis este cel care incalca deciziile CCR si legile tarii

Dar toate aceste lucruri nu i se spun domnului Junker in informarile care i se pun la dispozitie. Sau poate ca i se spun. Dar degeaba. Poate ca tema domnului Junker este alta.

Intelegem de la domnul Junker ca "tehnic" suntem foarte bine pregatiti pentru Presedintie. Da, "tehnic" suntem pregatiti de ani buni si pentru aderarea la Spatiul Schengen. Si? Ne-a ajutat asta la ceva? Nu. Romania este tot in afara Spatiului Schengen, Romaniei i se fac rapoarte, Romania are in continuare MCV.

Romania continua sa fie tratata ca o natiune de mana doua de catre unii oficiali ai Uniunii Europene si ai unor guverne din Europa.

In schimb, Romania se dovedeste a fi un real paradis pentru companii care uita sa-si mai si plateasca datoriile catre aceasta tara.

Ca sa il linistim pe domnul Junker si pe toti cei care lupta cu disperare impotriva intereselor tarii, din interior si din exterior, vom spune raspicat ca Guvernul Romaniei a inteles foarte bine care este rolul sau la presedintia UE.

Tocmai de aceea, Romania nu va mai accepta sa fie certata sau sanctionata pentru lucruri care se intampla peste tot in Europa, dar pe care nu le vad aceiasi oficiali atat de preocupati doar de soarta Romaniei.

Guvernul Romaniei, condus de Viorica Dancila, va asigura Presedintia Consiliului Uniunii Europene cu profesionalism si ca o tara mandra, demna, care merita acelasi respect si aceleasi drepturi pe care le are orice stat in Uniunea Europeana".

