"Am citit stirea referitoare la interviul Presedintelui Comisiei Europene Jean Claude Juncker acordat unei publicatii germane.

As face cateva scurte comentarii:

1. Constat ca s-a declansat campania electorala pentru Parlamentul European. Mai 2019 nu este departe;

2. Romania este "din punct de vedere tehnic foarte bine pregatita" pentru exercitarea presedintiei Consiliului UE, am auzit acelasi discurs despre aderarea noastra la spatiul Schengen. Si in acest caz, am indeplinit toate conditiile din punct de vedere tehnic, lipseste doar decizia politica, deci tot politic interpretez acest interviu;

3. Disputele politice interne nu sunt specifice Romaniei. Sa ne uitam retrospectiv si vom constata ca: bunaoara, Malta a avut alegeri anticipate in timpul Presedintiei, avem azi guvern minoritar in Republica Cehia, in Finlanda guvernul este sustinut cu o diferenta de cateva voturi in Parlament, in Belgia Premierul tocmai a demisionat, sigur nu uit protestele din Franta si exemplele pot continua. Disputa politica interna nu afecteaza majoritatea, in ciuda zgomotului facut in media. Guvernul Romaniei are o majoritate foarte stabila in Parlament, fapt dovedit de votul exprimat la lamentabila motiune de cenzura depusa de opozitie;

4. Presedintele Juncker a pus bine diagnosticul, dar cred ca a privit in oglinda, incurcand stanga cu dreapta. Discursul Doamnei Premier Viorica Dancila in Parlamentul Romaniei a chemat la unitate pentru acest moment unic al istoriei noastre, preluarea Presedintiei Consiliului Uniunii Europene. Cine nu a acceptat aceasta invitatie? Cel care nu respecta deciziile Curtii Constitutionale a Romaniei: Presedintele Iohannis;

5. Da, Guvernul Romaniei este pregatit pentru preluarea Presedintiei si intelege pe deplin mecanismele decizionale ale UE si ce inseamna sa fii honest broker", a scris Stefan-Radu Oprea pe Facebook.