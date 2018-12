Prin intermediul unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, seful statului a atentionat vineri ca "intarzierea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Decretului nr. 1331/2018 si, implicit, impiedicarea producerii efectelor acestui act are grave consecinte si atrage raspunderea juridica a tuturor persoanelor implicate".

"Imediat dupa sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, Decretul Presedintelui Romaniei nr. 1331/2018, prin care s-a prelungit mandatul sefului Statului Major al Apararii, a fost transmis, in conditiile Legii nr. 202/1998, secretarului general al Camerei Deputatilor, in vederea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. Monitorul Oficial al Romaniei este publicatia oficiala a statului roman, in care se publica actele prevazute de Constitutie, de Legea nr. 202/1998, precum si de alte acte normative. Publicarea decretelor, acte prevazute de Constitutie, nu poate fi blocata sau cenzurata de institutiile cu atributii in aceasta procedura", mai mentiona sursa citata.

Iohannis a respins vineri propunerea PSD pentru noul sef al Armatei

"Aceasta propunere facuta de ministrul Apararii nu respecta rigorile legii. In consecinta, CSAT nu a aprobat solicitarea ministrului Apararii. E o situatie foarte neplacuta, care arata inca o data ca PSD nu este capabil sa gestioneze problemele mari ale tarii", a spus Iohannis, potrivit Antena3.ro.

Iohannis a declarat ca a respins solicitarea ministrului Apararii de a-l schimba din functie pe seful Armatei.

"In situatia in care am ajuns, practic nu exista o propunere valabila pentru persoana care va prelua functia de sef al statului major al Armatei. Nu exista o propunere pentru seful Armatei. Mandatul generalului Ciuca se termina pe 31 decembrie. Romania nu poate sa ramana fara sef al Armatei. Aceasta situatie generata de incompetenta PSD-ului trebuie rezolvata. Dupa sedinta CSAT am rezolvat-o. Am luat decizia si am semnat si trimis spre publicare decretul prin care se prelungeste mandatul de sef al Armatei pentru generalul Ciuca. Generalul Ciuca, un soldat recunoscut, competent, cu rezultate dintre cele mai frumoase si bine ar fi fost ca aceasta chestiune sa-si fi gasit mai repede solutionarea, dar in continuare cred ca Armata Romaniei trebuie sa stie cine o conduce si cum o conduce", a adaugat seful statului.