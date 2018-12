"Acest ultim atac al PSD, ilegal, asupra comenzii Armatei romane inclusiv prin blocarea actelor semnate de seful statului este de o gravitate extrema. O incercare de destabilizare, o tradare brutala a intereselor statului roman, cu consecinte penale grave pentru cei care stau in spatele acestor manevre. PSD trebuie sa inteleaga ca armata este a Romaniei nu a PSD-ALDE iar conducatorul suprem al armatei este Presedintele Romaniei. Armata Romaniei face parte din NATO si este aliniata la doctrina de aparare a coalitiei. Seful PSD nu o va putea destabiliza oricare ii sunt interesele personale pentru care sacrifica cu inconstienta pozitia tarii noastre", precizeaza Dan Barna.

"USR subliniaza ca destabilizarea conducerii Armatei Romaniei este un atentat la siguranta statului. Responsabilitatea juridica directa pentru acest blocaj grav si ilegal sta pe umerii conducerii Monitorului Oficial. Daca situatia de blocaj va continua, USR va lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca responsabilii Monitorului Oficial vor fi confruntati cu rigorile legii.

Ordinul lui Liviu Dragnea de a nu publica actul normativ este un abuz in serviciu, seful Camerei Deputatilor trebuie sa inceteze sa blocheze activitatea institutiilor statului in fruntea carora se afla. De asemenea, initiativa civica Fara Penali in functii publice este blocata tot la ordinul sau sub pretextul ca angajatii Secretariatul General nu a avut timp sa copieze dosarele cu semnaturi.

Intelegem astazi mai bine incercarea de modificare a definitiei abuzului in serviciu din Codul Penal, care a fost declarata neconstitutionala de CCR in urma contestatiei USR. Liviu Dragnea nu doar ca vrea sa scape de dosarele penale, dar vrea sa-si subordoneze statul, abuzand de functia pe care o detine, in deplina impunitate", se arata intr-un comunicat al formatiunii.