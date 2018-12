"Cred ca doreste neaparat sa blocheze PSD-ul si vad ca a declansat o vanatoare si impotriva unor oameni pe care-i considera probabil PSD-isti. (...) Cu certitudine cred ca astazi avem cu totii dovada ca presedintele Klaus Iohannis nu da doi bani pe Constitutia Romaniei, pe deciziile Curtii Constitutionale", a spus Vasilescu, citata de stirileprotv.ro.

Ea este de parere ca seful statului nu are niciun drept sa respinga a doua propunere de ministru.

"Care sunt motivele pentru care noi nu putem face parte din Guvern? Nu este problema ca nu face Olguta Vasilescu parte din Guvern, ca nu a inceput guvernarea in Romania cu Olguta Vasilescu si nici nu se termina cu ea, dar totusi vorbim despre un partid care a castigat alegerile, au stabilit in CEx care sunt persoanele ce trebuie sa reprezinte in actul de guvernare, iar presedintele Klaus Iohannis nu are niciun drept sa respinga a doua propunere. (...) Nu stiu daca este o interpretare gresita (a deciziei CCR - n.r.) sau i se pare, pur si simplu, maculatura domnului Iohannis, ca sa nu ma exprim mult mai plastic si nu stiu pe cine incurc si eu, si Mircea Draghici sa ajungem in aceste posturi. Pe domnul Iohannis, pe cineva din anturajul domnului Iohannis, pentru ca este clar ca nu exista niciun motiv de legalitate, singura varianta in care ar putea sa ne respinga.

I se pare decizia Curtii Constitutionale simpla maculatura, altfel nu inteleg de ce nu o pune de indata in aplicare, asa cum suna si decizia Curtii. Am ajuns in situatia in care presedintele statului, care ne da lectii despre statul de drept, nu aplica o decizie a celei mai inalte instante din Romania", a completat ea.