"Impotriva si dincolo de minciunile si manipularile Propagandei platita cu milioane de euro de la Buget - am datoria sa le spun romanilor adevarul!

Generalul Nicolae Ciuca a fost numit in functia de Sef al Statului Major General in urma propunerii facute de catre Ministrul Apararii (din parte PSD) Mircea Dusa si sustinuta de Prim Ministrul (lider al PSD) Victor Ponta ! Propunerea s-a facut in urma unei analize serioase privind calitatile deosebite si conduita ireprosabila a Dlui General Ciuca (un om care mi-a fost alaturi chiar in Kandahar in momente delicate pentru mine si pentru militarii romani)!

Klaus Iohannis nu il cunostea si nu a avut niciun rol in alegerea Dlui General Ciuca - doar a participat la investire in calitatea sa de Presedinte nou ales! Si cred ca este vinovat ca prin indolenta si absenta sa politica nu a luat din timp masurile institutionale care sa asigure faptul ca Armata Romana este condusa profesionist si onest!

Dragnea foloseste si Armata in scop infractional - Iohannis trateaza si Armata cu aceeasi lejeritate si comoditate cu care a tratat toate probleme tarii!

Daca azi ar mai fi la conducerea Romaniei un Prim Ministru si un Ministru al Apararii PSD probabil ca imediat ar fi facut propunerea ca Dl. General Ciuca sa isi prelungeasca mandatul / insa azi la Guvern si la MApN sunt niste simple marionete ale unui mafiot si ale grupului sau infractional care vrea sa fure miliarde de euro prin contracte trucate de achizitii de armament! Si Generalul Ciuca le sta in calea acestor hotii!

Acum sper sa intelegeti unde a ajuns Romania!", a scris Victor Ponta pe Facebook.