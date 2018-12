"In mod cert, Iohannis se cere suspendat. Prin tot ceea ce face in fiecare zi, devenind tot mai dusmanos cu propria-i tara, incalcand in mod deliberat toate legile tarii, Constitutia si deciziile Curtii (Constitutionale - n.r.), Iohannis actioneaza in mod clar conform unui plan creat de sefii unei institutii in sensul de a fi suspendat. Aceste miscari deasupra legii prin care arata ca se stie protejat de parchete si de alte institutii de forta, dar blocheaza la nesfarsit Romania. Mai mult, prin tot ce intreprinde in ultima perioada, Iohannis indeamna opinia publica la nesupunere constitutionala, calcand astfel in picioare toate deciziile democratiei si statului de drept", a spus Stefanescu pentru Mediafax.

Stefanescu a mai tinut sa precizeze ca liderii PSD si ALDE trebuie sa se "gandeasca foarte serios" la declansarea procedurii de suspendare din functie a sefului statului.

"Refuzand pe banda rulanta nominalizari de ministri, schimbarea unor sefi de parchete si de institutii, iar mai nou numirea noului sef al Armatei Romane, transmite un mesaj foarte clar ca nu-i mai pasa de nimeni si de nimic si ne cere pur si simplu noua, celor din coalitia de guvernare sa incepem procedurile de suspendare, chestiune la care va trebui sa ne gandim foarte serios pentru ca lucrurile au luat-o razna, iar opinia publica este absolut siderata de ceea ce se petrece in ultimul timp", a completat el, citat de romanialibera.ro.