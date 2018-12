"Legislatia romaneasca toata e asa, pentru ca niciodata, cand e vorba de numiri de persoane, nu stii cine trebuie sa-l numeasca, cine sa-l propuna. Trebuia sa urmeze aceeasi procedura si la prelungire ca si la numire, dar daca nu se inteleg si daca vin cu propunerile de numire fara sa-l consulte pe presedinte, clar ca presedintele poate si el sa faca, pentru ca pana la urma, ca si la procurori, presedintele are decizia, el ii numeste. Ceilalti ii propun. Acelasi lucru se intampla si la prelungire, dar nu cel care propune hotaraste. Acum vad ca asta se doreste in toate domeniile - cel care propune sa hotarasca. Nu se poate - ne-am jucat de-a justitia si am facut praf justitia. Acum ne jucam de-a Armata si facem praf Armata. Pai nu se poate.

Nu este de joaca aici. Totusi, tara asta trebuie aparata si cand pui un sef de Stat Major trebuie sa ai in vedere si opinia celor pe care urmeaza sa-i conduca. Din punct de vedere constitutional, premierul poate face o noua sesizare, Curtea va spune ca-i conflict, ca vad ca s-au obisnuit asa - cararea este batucita. Te duci la Curte - Curtea numeste prim-ministri, Curtea numeste procurori generali, Curtea numeste acum si seful Marelui Stat Major... Nu e in regula, nu poti sa conduci o tara cu justitia. Nu se poate, de aia s-a propus separarea puterilor in stat - fiecare sa-si vada de atributiile lui", a spus fostul presedinte CCR, potrivit Hotnews.ro.