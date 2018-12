"PNL sustine total decizia presedintelui Iohannis. Propunerea pentru functia de sef al Statului Major nu a indeplinit conditiile legale, dar decizia presedintelui de sustinere a prelungirii cu un an de zile a mandatului actualului sef este o decizie legala, corecta si potrivita cu momentul in care ne gasim astazi. Domnul general Ciuca este un militar de cariera, cu experienta vasta pe teatre de razboi, este un om dedicat slujirii interesului national, este dedicat punerii in practica a programului de inzestrare a Armatei Romane, un om care niciodata nu a cedat la presiuni politice si care a sustinut intotdeauna ca interesul national si punerea in practica a programului de inzestrare a Armatei este absolut necesara pentru Romania", a precizat Orban, intr-o conferinta de presa, potrivit Agerpres.

Intrebat in legatura cu anuntul premierului Viorica Dancila referitor la o posibila sesizare a CCR in acest caz, Ludovic Orban a spus ca nu vede ce prevedere neconstitutionala ar putea sa stea la baza unui asemenea demers.



"Nu vad ce prevedere neconstitutionala ar putea sa stea la baza unui asemenea demers. Se pare ca, in ultima vreme, a inceput sa creada Vasilica Viorica Dancila ca este chiar prim-ministru si trebuie sa ii readucem aminte ca adevaratul prim-ministru este Liviu Dragnea si ca ea este o simpla marioneta, care nu face altceva decat sa execute orbeste toate comenzile ticaloase ale presedintelui PSD", a sustinut Orban.

Presedintele Klaus Iohannis a semnat vineri decretul pentru prelungirea, cu un an, a mandatului generalului Nicolae Ciuca la sefia Statului Major al Apararii.

In context, premierul Viorica Dancila a declarat ca presedintele Klaus Iohannis nu are atributia de a prelungi mandatul sefului Statului Major al Apararii, ea precizand ca decretul anuntat de seful statului nu respecta conditiile de legalitate si creeaza premisele unui conflict juridic de natura constitutionala.