"Presedintele a confirmat astazi, inca o data, daca mai era nevoie, faptul ca nu poate sa isi exercite rolul constitutional de mediator. Fiecare iesire publica a domnului presedinte are puternice accente politice, singura preocupare fiind aceea de a ataca Partidul Social Democrat. Asa cum am anuntat inca de ieri, i-am solicitat domnului presedinte Iohannis o discutie in privinta numirii celor doi ministri ai Transporturilor si Dezvoltarii Regionale. Era firesc sa avem o decizie in acest sens de indata ce Curtea Constitutionala a aratat ca trebuie sa avem aceasta decizie de indata. Presedintele mi-a comunicat faptul ca nu va da curs celor doua propuneri pe care i le-am inaintat, fara nicio explicatie, dand dovada ca doreste de fapt blocarea activitatii Guvernului", a spus Dancila, citata de antena3.ro.

Premierul a tinut sa precizeze ca Romania urmeaza sa preia presedintia Consiliului Uniunii Europene cu o situatie de blocaj.

"Peste numai cateva zile vom prelua presedintia Consiliului Uniunii Europene cu o situatie de blocaj la doua ministere importante, cu o situatie de blocaj in ceea ce priveste preluarea dosarelor aflate pe agenda europeana si cu o situatie care nu este favorabila imaginii Romaniei in acest sens", a mai mentionat sefa Executivului.