"In privinta CSAT de azi, potrivit prevederilor legii 346 din 2006 privind organizarea si functionarea MAPN, presedintele nu are atributia de a prelungi mandatul sefului Statului Major al Apararii. Atat numirea cat si eventuala prelungire a mandatului se face numai la propunerea ministrului Apararii, cu avizul primului ministru, iar in sedinta de azi nu a fost discutata posibioitatea acestei prelungiri.

Asadar, decretul anuntat de presedinte, consideram ca nu respecta conditiile de legalitate si creeaza premisele unui conflict juridic de natura constitutionala", a spus Viorica Dancila, potrivit stirileprotv.ro.