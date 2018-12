"A existat un singur punct pe ordinea zi a CSAT, un punct la cererea ministrului Apararii care viza diferite schimbari pe functii din conducerea Armatei. Aceasta propunere facuta de ministrul Apararii nu respecta rigorile legii. In consecinta, CSAT nu a aprobat solicitarea ministrului Apararii. E o situatie foarte neplacuta, care arata inca o data ca PSD nu este capabil sa gestioneze problemele mari ale tarii", a spus Iohannis, potrivit Antena3.ro.

Iohannis a declarat ca a respins solicitarea ministrului Apararii de a-l schimba din functie pe seful Armatei.

"In situatia in care am ajuns, practic nu exista o propunere valabila pentru persoana care va prelua functia de sef al statului major al Armatei. Nu exista o propunere pentru seful Armatei. Mandatul generalului Ciuca se termina pe 31 decembrie. Romania nu poate sa ramana fara sef al Armatei. Aceasta situatie generata de incompetenta PSD-ului trebuie rezolvata. Dupa sedinta CSAT am rezolvat-o. Am luat decizia si am semnat si trimis spre publicare decretul prin care se prelungeste mandatul de sef al Armatei pentru generalul Ciuca. Generalul Ciuca, un soldat recunoscut, competent, cu rezultate dintre cele mai frumoase si bine ar fi fost ca aceasta chestiune sa-si fi gasit mai repede solutionarea, dar in continuare cred ca Armata Romaniei trebuie sa stie cine o conduce si cum o conduce", a adaugat seful statului.