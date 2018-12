"Daca luati toate discursurile mele, o secunda nu am incetat sa spun ceea ce am crezut. Nu am plecat din tara, am plecat de 25 de ori pe baza unor hotarari, dar m-am intors. Vreau sa ma bat, de aceea am facut si acest partid, a carui lansare o sa o facem in luna ianuarie. Se numeste Partidul Social Democrat Independent - PSDI si cred ca romanii vor intelege si vom izbandi sa ne debarasam de aceste gunoaie care au distrus aceasta tara. (...)

O sa fie un partid de stanga, un partid - daca vreti - in care muncitorii sa se regaseasca, si cand spunem muncitori, ne referim de la CFR-isti, de la cei care lucreaza pe vagoane pana la vanzatorii de la Metro, de la Carrefour, ca nu mai exista nimeni astazi care sa poata sa le ia apararea. Trebuie subliniat si vazut lucrurile corecte, nationaliste. In aceasta tara, nimeni nu mai are curajul sa spuna o serie de nereguli care se intampla si inclusiv acele abateri care se intampla la Uniunea Europeana (...) Va fi un partid de stanga, la stanga PSD-ului, stanga nationalista, in sensul cel mai coerent al lucrurilor, in sens pozitiv. (...) Foarte multe persoane cunoscute, le veti vedea in ianuarie. Vom avea candidati la europarlamentare", a declarat Vanghelie.

Vanghelie, despre amnistie si gratiere: Ar fi necesara o restartare

Referitor la amnistie si gratiere, Vanghelie spune ca este necesara o "restartare", pentru ca niciun judecator sau procuror sa nu mai poata fi santajat.

"Eu cred ca, in primul si in primul rand, daca s-ar intampla, ar fi necesar, pentru ca ar fi necesara o restartare, o restartare in sensul ca niciun judecator sau procuror sa nu mai poata fi santajat, sa existe o justitie corecta. Pana la urma, daca cineva este vinovat, trebuie sa plateasca. Dar nu sub forma ca domnul Coldea isi permite sa trimita ofiteri care nu mai au nicio legatura cu serviciile, indiferent in ce servicii au lucrat, doar pentru a-i folosi pentru relatii interumane, ca il cunoaste pe un judecator sau pe un procuror, sau in anumite dosare mai stiu grefiere din instanta. Daca va vine sa credeti, pana si copiii femeilor de serviciu de prin tribunal au reusit sa aiba dosare ca sa poata sa transmita judecatorilor prin cineva, ceva. (...) S-a vrut o destabilizare a Romaniei, nu doar in clasa politica, am nenorocit toti oamenii de afaceri", a precizat Marian Vanghelie.

Intrebat daca si Liviu Dragnea ar merita o amnistie sau gratiere, Vanghelie a precizat: "In toate nebuloasele astea care s-au intamplat, eu nu sunt un fan al domnului Dragnea, dar cred ca si domnul Dragnea unele lucruri le-a luat pe nemeritate. Acea judecata care a fost in baza referendumului care s-a facut. Nu cred ca acel dosar este un dosar pe merit si nu cred ca aia inseamna coruptie si nu cred ca asta este modalitatea de a se scoate oamenii din politica, indiferent daca ne place sau nu de ei. Ar trebui ca problemele sa le rezolvam cu totul si cu totul altfel".

Declaratiile au fost facute la sediul Curtii de Apel Bucuresti, unde s-a judecat o contestatie a DNA la decizia Tribunalului Bucuresti prin care lui Vanghelie i s-a ridicat masura controlului judiciar, scrie Agerpres.

Marian Vanghelie a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea a noua infractiuni de luare de mita si abuz in serviciu si sapte infractiuni de spalare de bani.