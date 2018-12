"De ce crapa reteaua RADET? Pentru ca de doi ani si jumatate se taie banii de investitii destinati modernizarii retelei. In acest an, de exemplu, doar 2,6 milioane de lei au fost efectiv cheltuiti pentru investitii RADET. Spre comparatie, Catedrala a primit 45 de milioane lei, iar bugetul CREART (institutia care se ocupa de festivaluri, targuri si concerte) a fost de 79 de milioane lei.

In septembrie 2016, Gabriela Firea spunea ca ”bucurestenii vor avea la timp si in conditii deosebite de confort, apa calda si caldura in timpul sezonului rece”. Intre timp, au trecut mai bine de doi ani. RADET a ramas in insolventa, iar administratorul judiciar (un apropiat al Gabrielei Firea) a incasat aproape 1 milion de euro pentru a gestiona esecul. Gabriela Firea a luat banii de investitii destinati modernizarii retelei si a punctelor termice si i-a dat pe targuri, festivaluri si statui.

Rezultatul este cel pe care il vedem astazi: sute de blocuri din Bucuresti raman in fiecare zi fara apa calda si caldura. Numarul si gravitatea avariilor sunt mai mari decat oricand in ultimii 20 de ani. Iar responsabilii evita sa dea ochii cu presa si cu cetatenii.

Gabriela Firea este tot ce se putea intampla mai rau pentru RADET si pentru Bucuresti!" se arata intr-un comunicat al USR sector 5.