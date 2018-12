"Domnul Lazar e om si el si are orgoliile domniei sale. Sigur ca nu e confortabil sa iasa la pensie revocat, adica dat afara pe motive imputabile. Argumentele aduse in defavoarea domnului Lazar sunt mult mai evidente si mult mai puternice decat cele aduse in defavoarea fostului procuror-sef al DNA. Pe cale de consecinta, cu atat mai mult si mai evidente sunt motivele de revocare. Pe de alta parte, eu nu as putea spune ca sunt anumite interese personale sau ale altora care ii sprijina, ii sustin mentinerea pe post", a spus Toader la Romania TV.

El a mai declarat ca argumentele pentru revocarea din functie a lui Lazar sunt "suficiente" pentru ca seful statului sa dispuna revocarea acestuia.

"Din punctul meu de vedere, categoric sunt suficiente argumentele aduse. Acum depinde cum apreciaza domnul presedinte", a subliniat el.

Solicitarile de numire in functii de conducere transmise catre Klaus Iohannis:

"Am transmis catre presedintele Romaniei si urmatoarele solicitari de numire in functii de conducere:

1. Elena Giorgiana Hosu - procuror sef adjunct DIICOT;

2. Antonia-Eleonora Constantin - procuror sef al Sectiei Judiciare din cadrul PICCJ;

3. Iuliana Nedelcu - procuror sef adjunct al Sectiei Judiciare din cadrul PICCJ;

4.Florena-Esther Sterschi - procuror sef al Sectiei de resurse umane si documentare din cadrul PICCJ;

5. Adina Florea - procuror sef al DNA!

Exprimam si speranta faptului ca presedintele va reciti atat art. 132 din Constitutie cat si Decizia CCR nr 358/ 2018!", a scris Toader pe Facebook.