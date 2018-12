"Dau si eu o veste buna. Am stat cu multa speranta atat eu, cat si Guvernul sa vedem cate companii vor depune oferte pentru parteneriatul public-privat pentru autostrada Ploiesti - Brasov. Au fost cinci. Sunt companii foarte serioase.

Am reusit, dupa doi ani, sa rupem toate piedicile, sa punem in opera un act normativ care ne da aceasta posibilitate. In acest moment, se deschide o usa cu un potential foarte mare de a se face investitii majore in Romania, in special autostrazi, pe bani privati, pe regulile lor! Nu se mai impiedica de functionarii de la stat, iar lucrurile se vor face cu proceduri foarte simple. Acest lucru inseamna ca Guvernul poate semna primul contract PPP pe autostrada Ploiesti - Brasov, ceea ce este fenomenal si urmeaza si celelalte autostrazi care sunt in curs", a spus Liviu Dragnea la Antena 3, intr-un interviu cu Mihai Gadea, potrivit dcnews.