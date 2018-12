Liderul PSD este de parere ca este important ca viitorul sef de stat sa fie un candidat comun al celor doua partide care formeaza coalitia de guvernamant.

"Intentionez sa ajungem intr-un timp rezonabil - si eu, si domnul Tariceanu, si cele doua partide - la concluzia ca trebuie sa fie un candidat unic si dupa momentul acela vom si stabili cine are cele mai mari sanse. Nu resping nicio varianta, nu resping varianta nici cu mine, nici cu domnul Tariceanu, nici cu altcineva. Cine vom constata ca are cele mai mari sanse, pentru ca domnia lui Iohannis trebuie sa inceteze. Inca cinci ani cu Iohannis inseamna dezastru pentru Romania", a mentionat al treilea om in stat la Antena 3, potrivit stirileprotv.ro.