"Cat mai repede trebuie sa intre in vigoare Codurile penale, cat mai repede. (...) S-a pus in discutie si eu cred ca domnul ministru Tudorel Toader, ministrul Justitiei, intr-o perioada rezonabila trebuie sa le prezinte primului ministru pentru a fi adoptate prin ordonanta (ordonanta de urgenta - n.r.), pentru ca balciul acesta in care atacam intr-una si virgula la Curtea Constitutionala, doar-doar intarziem, nu poate continua la nesfarsit, pentru ca, totusi, discutam de o legislatie foarte importanta", a precizat Dragnea, potrivit Jurnalul.ro.

Liviu Dragnea a mai spus si ca modificarile Codurilor penale sunt decizii politice convenite la nivelul coalitiei si trebuie adoptate.

"Si eu am suficienta apreciere pentru ministrul justitiei, dar - nu numai pentru dumnealui, pentru oricine - intervine un moment cand aprecierea nu mai poate compensa lipsa de decizie sau amanarea sine die. Astea trebuie adoptate, sunt decizii politice, am discutat si in coalitie lucrul acesta si nu sunt decizii politice pentru mofturi, nu se dau Codurile pentru mine. Cred ca din ce am vazut, si am inteles, si am aflat, din ce in ce mai multi oameni inteleg ca toata aceasta poveste este de fapt o minciuna: 'Domn'le, orice se vrea ca sa se indrepte de fapt ii profita lui Dragnea' si astia ca sa extinda cat mai mult blocajul, spun 'Ii mai facem un dosar si cu aia, si cu aia', in asa fel incat toate sunt pentru el. Domnule Toader, gaseste, inventeaza ceva, dai totul in afara de mine si eu sa raman separat. Nu putem bloca o tara, nu putem bloca reformarea sistemului, aducerea dreptului la un proces liber, protectia drepturilor fundamentale la nivelul minim acceptabil in orice tara democratica din lume... Acesta este un obiectiv major, nu o gluma. Eu sper sa inteleaga", a adaugat presedintele PSD.